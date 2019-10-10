Предсказаны катастрофические солнечные супербури

Ученые Осакского университета (Япония) выяснили, что мощные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью, происходят гораздо чаще, чем считалось. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали исторические данные о полярном сиянии во время «События Каррингтона» 1-2 сентября 1859 года в Восточном полушарии и на Пиренейском полуострове. Они изучили записи в журналах обсерваторий и дневниках, а также сообщения в средствах массовой информации. Ученым удалось получить неопубликованные журналы наблюдений, в которых приводились зарисовки групп солнечных пятен. Такие группы обычно связаны с корональными выбросами массы и геомагнитными бурями.

Данные о полярном сиянии в Восточном полушарии сравнивались с записями в дневниках наблюдений, которые велись в Западном полушарии. Оказалось, что множество корональных выбросов массы происходили до и после «События Каррингтона», то есть с 27 августа по начало октября.

Кроме того, исследователи обнаружили сходство между геомагнитной бурей в 1859 году и другими подобными событиями: солнечным штормом в 1872 (породил сильные полярные сияния), 1921 (повредил телеграфную сеть в США), 1972 (привела в действие морские мины) и 1989 годах (повредил канадскую электросеть). Выброс в 2012 году мог также повторить «Событие Каррингтона», однако поток плазмы прошел мимо Земли.

По словам ученых, солнечные суперштормы являются нередким явлением и, следовательно, представляют более серьезную угрозу для современной цивилизации.

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