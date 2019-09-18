Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе

Ученые Планетологического института США выяснили, что вулкан Локи на Ио, спутнике Юпитера, готов взорваться. К такому выводу они пришли, проанализировав данные, которые были получены при наблюдениях между 1988 и 2000 годами. Об этом сообщает издание Science Alert.

Изначально цикл между извержениями вулкана Локи составлял 540 дней, при этом в начале извержения Локи становился ярким и оставался таким в течение 230 дней, после чего темнел. Это происходило до 2001 года, после чего вулкан затих. Извержения возобновились в 2013 году, однако в этот раз они происходили по более короткому циклу в 475 дней. В этом случае следующее взрывное извержение должно состояться в сентябре 2019 года.

Локи представляет собой озеро лавы в патере — кратероподобной впадине около 200 километров в поперечнике. По мере охлаждения поверхности озера образуется корка, которая становится неустойчивой и разрушается, освобождая место свежей лаве. Перерыв в вулканической активности между 2001 и 2013 годами может объясняться изменениями в газовой фракции магмы, что повлияло на плотность коры.

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