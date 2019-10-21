Минобороны отреагировало на второй сбой на испытаниях ядерной триады

В Министерстве обороны России отреагировали на сообщения об еще одном инциденте на испытаниях ядерной триады. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве опровергли информацию принадлежащего Григорию Березкину издания РБК о том, что в ходе учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первого раза: «Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме, фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии был продемонстрирован российской и международной аудитории на центральных телеканалах».

По словам источников издания, близких к силовым структурам и Генштабу, для пусков «Калибра» были задействованы резервные системы запуска, и они «ушли со второй-третьей попытки».

Ранее 21 октября Минобороны опровергло информацию о сбое при запуске межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р с атомной подлодки К-44 «Рязань». Как сообщалось, инцидент произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Однако в ведомстве подчеркнули, что учения прошли без инцидентов: одну из ракет просто не задействовали в учебном ударе, и ее пуск отменили.

Пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений «Гром-2019» состоялись 17 октября. В мероприятии участвовало около 12 тысяч военнослужащих, 310 единиц боевой и специальной техники, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок. Все компоненты ядерной триады России были испытаны под руководством президента страны Владимира Путина.

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