Минобороны опровергло сбой на испытаниях ядерной триады России

В Министерстве обороны России опровергли информацию о «нештатной ситауации» во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По словам представителя ведомства, одну из ракет атомной подводной лодки К-44 «Рязань» не стали задействовать в учебном ударе и ее пуск отменили. Однако это никак не повлияло на результаты учений. При этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщает, что отмена пуска одной из межконтинентальных баллистических ракет Р-29Р была связана с отказом некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска.

Жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета Р-29Р находится на вооружении более 40 лет и, по словам источников в Генштабе ВМФ, пуски требовались для продления ресурса ракеты. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР «Кальмар» в составе комплекса Д-9Р. Подлодка «Рязань», с которой были произведены пуски в рамках учений, — последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации.

В рамках учений «Гром-2019» были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 310 единиц боевой и специальной техники, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок. Под руководством Владимира Путина военные испытали все компоненты ядерной триады России.

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