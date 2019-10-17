Испытания ядерной триады России под руководством Путина показали на видео

В сети появилось видео со стратегических учений «Гром-2019», которые прошли в России под руководством президента Владимира Путина. Ролик в четверг, 17 октября, опубликовали журналисты кремлевского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На кадрах, в частности, запечатлено прибытие российского лидера в Национальный центр управления обороной России, откуда велось управление пусками крылатых и баллистических ракет. Там главу государства встретил министр обороны Сергей Шойгу.

Также в ролике можно увидеть непосредственно пуск одной из ракет — предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс». Она была запущена с территории космодрома Плесецк и поразила цель на полигоне Кура на Камчатке.

Ранее сообщалось, что в ходе учений «Гром-2019» российские военные произвели пуски баллистических и крылатых ракет со стратегических подводных лодок и надводных кораблей, из ракетных комплексов «Ярс» и «Искандер», а также со стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС. Таким образом, в ходе учений были протестированы все компоненты ядерной триады России.

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