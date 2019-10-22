Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

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Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.

На испытания в Хабаровский край съехались бойцы со всего Дальневосточного федерального округа. У погибшего был опыт службы в горячих точках, но общая усталость от предыдущих тестов и количество полученных ударов сыграли свою роль.

Погибший служил в Бурятии. По факту случившегося проводится проверка.

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