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Семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты

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В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Мордовия прошли Всероссийские квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Об этом в пятницу, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре службы.

Из сообщения следует, что в соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.

Они совершали марш-бросок с преодолением полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали высотное здание, выполняли элементы акробатических упражнений. Самый же важным этапом стали учебные поединки по рукопашному бою.

Отмечается, что уже второй год в испытания введен дополнительный элемент. После марш-броска бойцы переползали под бронетехникой (БТР-80) при обстреле из крупнокалиберного пулемета.

В итоге обладателями крапового берета стали семь сотрудников. Среди них представители управлений по Ярославской области, республике Адыгея, Чеченской и Удмуртской республик, а также двое сотрудников управления службы по республике Карелия.

Ранее ФСИН России потрясла череда скандалов, связанных с обвинениями в пытках и нарушениями законов. По мнению руководства службы, соревнования на право ношения крапового берета должно и повысить ее престиж и морально поддержать сотрудников.

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