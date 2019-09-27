Семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Мордовия прошли Всероссийские квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Об этом в пятницу, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре службы.
Из сообщения следует, что в соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.
Они совершали марш-бросок с преодолением полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали высотное здание, выполняли элементы акробатических упражнений. Самый же важным этапом стали учебные поединки по рукопашному бою.
Отмечается, что уже второй год в испытания введен дополнительный элемент. После марш-броска бойцы переползали под бронетехникой (БТР-80) при обстреле из крупнокалиберного пулемета.
В итоге обладателями крапового берета стали семь сотрудников. Среди них представители управлений по Ярославской области, республике Адыгея, Чеченской и Удмуртской республик, а также двое сотрудников управления службы по республике Карелия.
Ранее ФСИН России потрясла череда скандалов, связанных с обвинениями в пытках и нарушениями законов. По мнению руководства службы, соревнования на право ношения крапового берета должно и повысить ее престиж и морально поддержать сотрудников.