Российские тюремщики отправятся в Сибирь по старинному маршруту каторжников

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) стартовала акция «Воскресение души», приуроченная к 120-й годовщине выхода романа Льва Толстого «Воскресение». Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старт акции был дан в музее Бутырского СИЗО. Отсюда группа сотрудников ФСИН проследует в Тулу, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Пермь.

«Выбор городов не случаен — через эти регионы следовала героиня романа Льва Толстого "Воскресение" Екатерина Маслова, приговоренная к ссылке в Сибирь на каторжные работы. В исправительных учреждениях пройдут специальные литературные чтения и спектакли, которые часто помогали ставить профессиональные режиссеры», — рассказала «Ленте.ру» координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина.

Главная задача акции — помочь осужденным, отбывающим наказание, переосмыслить свои прошлые ошибки и социализироваться.

«Роман "Воскресение" создавался в тесном сотрудничестве с надзирателем Московской пересыльной тюрьмы (ныне — СИЗО №2 УФСИН по Москве "Бутырка") Иваном Виноградовым, который не только консультировал Льва Толстого, но и вносил правки в рукопись. Поэтому все подробности жизни и быта осужденных и надзирателей в нем выписаны очень точно — вплоть до мелких деталей в одежде и распорядке дня», — рассказал «Ленте.ру» подполковник внутренней службы Владимир Лебедев, кандидат исторических наук, заместитель начальника Центра организации учебно-воспитательной работы ФСИН России.

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