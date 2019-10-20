Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает портал DVhab.ru.

По данным источника, росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа приехали в Хабаровский край, чтобы сдать экзамен и получить краповый берет. Мужчина из Улан-Удэ прошел ряд испытаний и дошел до рукопашного боя. В схватке ему проломили череп, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

В сентябре сообщалось, что семеро бойцов спецназа ФСИН получили краповые береты. В соревновании участвовали 85 бойцов из 38 регионов России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru