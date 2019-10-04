Спецназ ФСБ пошел на штурм автомобиля посреди проезжей части и попал на видео

В Калининграде задержание сотрудниками УФСБ группы лиц, обвиняемых в вымогательстве, попало на видео. Ролик в пятницу, 4 октября, публикует издание «Клопс».

Операция проводилась у Калининградского делового центра. На кадрах видно, как белому легковому автомобилю, стоящему на проезжей части, преграждает дорогу микроавтобус, откуда выбегают сотрудники спецназа. Они окружают транспорт и вытаскивают из него подозреваемых, прижимая каждого к земле.

У задержанных обнаружили два пистолета, маркированных как травматические, а также муляж гранаты.

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