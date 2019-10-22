Аборты и гей-браки разрешили во всей Великобритании

В Северной Ирландии декриминализировали аборты и разрешили однополые браки. Регион был последним в Соединенном Королевстве, где они были запрещены. Соответствующий закон вступил в силу 22 октября, пишет BBC News.

До нынешнего времени прерывание беременности в регионе квалифицировалось как преступление против личности и влекло за собой уголовную ответственность. Разрешались аборты лишь в том случае, если жизнь женщины была в опасности или существовала угроза необратимого и серьезного ущерба ее физическому или психическому здоровью.

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Теперь североирландские власти должны разработать правила предоставления услуг по прерыванию беременности, на это у них есть время до конца марта. Предполагается, что аборты разрешат в том числе в случаях изнасилований или инцеста и при серьезных пороках развития плода.

Новые правила об однополых браках должны принять до 13 января 2020 года. Поскольку пары должны уведомлять о желании зарегистрировать союз за 28 дней до желаемой даты, первые гей-свадьбы, вероятно, пройдут в феврале. В остальных регионах королевства — Англии, Шотландии и Уэльсе — однополые союзы разрешили в 2014 году.

В июле сообщалось, что представители ЛГБТ-сообщества все чаще страдают от насильственных и фиктивных браков в Великобритании.

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