Журналисты потоптались по меморандуму России и Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу упрекнул журналиста, наступившего на текст меморандума России и Турции по сирийскому урегулированию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым один из репортеров пытался подойти ближе и наступил на лежащий на полу документ. «Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — указал Шойгу.

Лавров, в свою очередь, отметил отсутствие «хороших манер» у сотрудников СМИ, которые не представлялись перед тем, как задать свой вопрос. Ему ответили, что журналисты просто торопятся задать как можно больше вопросов по итоговому документу встречи.

Ранее 22 октября Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается. Такая новость появилась после согласования Путиным и Эрдоганом меморандума о взаимопонимании.

В Сирии с 9 октября проводилась военная операция Турции, целью которой Анкара ставила борьбу с курдами и «Исламским государством» (организация запрещена в России). На фоне этих событий сами курды при посредничестве Москвы заключили союз с официальным Дамаском.

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