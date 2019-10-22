Розенбаум поставил условие для сбритых усов

Народный артист России Александр Розенбаум назвал условие, при котором сбреет усы. Об этом он рассказал в эфире передачи «Вечерний Ургант», запись которой опубликована на YouTube.

«Я не знаю, какую роль, в каком кино мне надо предложить, чтобы я сбрил усы. Ради какой-то серьезной роли, серьезной очень. Которая мне будет очень интересна, до безумия. Потому что усы я могу сбрить только в безумном состоянии», — признался Розенбаум.

В сентябре стало известно, что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Он перенес операцию по удалению опухоли.

Александр Розенбаум — народный артист России, автор песен «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота».

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