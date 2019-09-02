Раскрыты подробности госпитализации Александра Розенбаума

Стали известны подробности госпитализации музыканта Александра Розенбаума. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» в понедельник, 2 сентября.

Он находился в научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, куда его доставили с дорсопатией позвоночника. Вечером 1 сентября его самочувствие ухудшилось, он начал испытывать головные боли. В связи с этим медики заподозрили, что у артиста может быть инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

Как передает ТАСС со ссылкой на продюсера музыканта Беллу Купсину, Розенбаум перенес плановую операцию. В настоящее время его состояние нормализовалось.

Летом 2018 года певец Иосиф Кобзон заявил, что Розенбаум проходит лечение в онкологической клинике на Каширке. Тогда артист рассказал о своем прекрасном самочувствии и подчеркнул, что «ни о какой онкологии и речи быть не может».

Александр Розенбаум — народный артист России, автор песен «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом».

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