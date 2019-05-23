Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе». Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

На вопрос о том, что тревожит его больше всего, Розенбаум ответил: «Меня беспокоит потеря русского языка. Это реальная угроза национальной безопасности». Певец поддержал идею запретить использование заимствованных иностранных слов в СМИ. «Если дети будут слышать эти слова, мы потеряем народ как нацию», — объяснил он.

По словам артиста, если еще в течение десяти лет люди будут слышать иностранные слова, то разучатся говорить на родном языке. «Почему нельзя сказать "прокат автомобилей" вместо "каршеринга"?» — возмутился Розенбаум.

Летом прошлого года Розенбаум выкрикнул «Эщкере» и вместе с телеведущим Иваном Ургантом исполнил в собственной манере песни современных исполнителей: «Минимал» Элджея, «Медузу» Матранга и «Я роняю запад» Face.

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