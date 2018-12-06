Розенбаум помог пассажирке самолета

Музыкант Александр Розенбаум оказал потерявшей сознание пассажирке самолета первую помощь. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел во время рейса Москва — Симферополь в четверг, 6 декабря. В конце полета одна из пассажирок экономкласса потеряла сознание. Первую помощь женщине оказал летевший бизнес-классом Розенбаум: он сделал ей искусственное дыхание, после чего пострадавшая пришла в себя.

После приземления женщину передали медицинским работникам. Пока сам музыкант произошедшее никак не комментировал.

Александр Розенбаум — народный артист России, автор песен «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом». В 1974 году окончил Первый медицинский институт в Ленинграде по специальности врач-терапевт, работал в скорой помощи.

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