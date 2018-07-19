Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона

Музыкант Александр Розенбаум прокомментировал слова певца Иосифа Кобзона о том, что якобы лечился в онкобольнице. Автор-исполнитель сообщил в Instagram, что с его здоровьем все в порядке.

Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу. Фото опубликовано @rozenbaum.ru

«Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может», — подчеркнул Розенбаум.

18 июня в эфире программы «Пусть говорят» Кобзон заявил, что Розенбаум наряду с Игорем Крутым и Александром Буйновым лечился в онкологической клинике на Каширке. Артист также заявил, что больной раком актер Николай Караченцев безнадежно болен и что у него «изъято две трети мозга».

Александр Розенбаум — народный артист России, автор таких песен, как «Гоп-стоп», «Извозчик», «Налетела грусть» и «Утиная охота». Он также снимался в фильмах «Не хлебом единым», «Чтобы выжить» и «Афганский излом».

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