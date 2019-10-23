Россиянка умерла на турецком курорте после похода на аквааэробику

Жительница Свердловской области Нелли Лаптева скончалась из-за кровоизлияния в мозг после того, как позанималась аэробикой в одном из отелей турецкого курорта Анталья. Об этом сообщает «Е1».

54-летняя женщина прибыла в Турцию 6 октября вместе со своей дочерью, ее мужем и внуками, а через два дня после занятий аквааэробикой почувствовала себя плохо. Ее отвезли в госпиталь, где сделали компьютерную томографию. Вечером врачи сообщили, что у Лаптевой произошло кровоизлияние в мозг.

10 октября женщине провели успешную операцию на мозге. После нее россиянка пришла в сознание. Однако затем ее состояние ухудшилось — 12 октября пациентку ввели в искусственную кому. 23 октября, пробыв в коме более десяти дней, Лаптева умерла.

Сразу после того, как женщина попала в больницу, ее дочь Анастасия обратилась в страховую компанию, которая на протяжении нескольких дней вела переговоры с клиникой. В итоге страховщик отказался покрывать расходы из-за того, что инсульт был вызван хроническим заболеванием — аневризмой. При этом родственники скончавшейся утверждают, что о наличии у нее болезни никто из членов семьи не знал.

Родные Лаптевой уже заплатили за лечение 2,9 тысячи долларов (около 185 тысяч рублей). Клиника требует от них еще 7 тысяч долларов (около 450 тысяч рублей). В противном случае представители больницы отказываются выдавать свидетельство о смерти.

В сентябре 2019-го юный российский турист скончался в больнице Антальи из-за травм, полученных после падения во время катания на парашюте вместе со своей матерью. Начавшийся сильный ветер отбросил их на пальмы, и туристы упали с 20-метровой высоты.

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