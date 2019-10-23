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Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках в Турцию

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Туристы из России могут сэкономить до 50 процентов на поездках в Турцию, прибегнув к ранним бронированиям. Такое заявление сделал коммерческий директор туристического агентства Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции. Его слова приводит «Интерфакс».

Кроме того, Юналан отметил, что стратегия с ранними бронированиями особенно эффективна, если путешественники покупают путевку на июль или август, когда в Турции наблюдается высокий туристический сезон.

Вдобавок сотрудник Coral Travel упомянул, что стоимость туров в Турцию в 2020 году для российских туристов увеличиваться не будет. По словам Юналана, предпосылок для этого пока нет.

В октябре туроператоры составили рейтинг самых бюджетных пакетных туров на море на десять ночей с вылетом 1-3 ноября. Так, согласно данным сети турагентств «1001 тур», интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, самый выгодный отдых предлагают курорты Турции.

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