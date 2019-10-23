Спровоцировавший массовые протесты в Гонконге убийца вышел на свободу

Подозреваемый в убийстве своей беременной девушки 20-летний Чэнь Тунцзя, чье дело вызвало массовые длительные протесты в Гонконге, вышел на свободу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выйдя после 18 месяцев тюрьмы за «отмывание денег» убитой, Чэнь попросил прощения у ее семьи и заявил, что добровольно сдастся властям Тайваня, где и было совершено убийство. Известно, что в тюрьме к решению самому предстать перед судом на Тайване мужчину подталкивал навещавший его англиканский священник. При этом власти Гонконга и Тайваня не могут договориться, каким образом преступник может быть доставлен на остров, споря о возможности конвоирования.

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Чэнь отправился со своей девушкой в романтическое путешествие на Тайвань, чтобы отпраздновать День святого Валентина. Юноша вернулся домой один, чем вызвал подозрения у семьи возлюбленной. Оказалось, что Чэнь жестоко убил девушку: он был уверен, что она беременна от другого. После убийства он упаковал ее тело в большой розовый чемодан, который спрятал недалеко от станции тайбэйского метро.

По возвращении домой Чэнь был арестован — но не за убийство, а за кражу средств с банковского счета девушки. Так как Гонконг не признает юрисдикцию Тайваня, местные власти внесли законопроект о расширении списка стран для экстрадиции. Поправка включает в список не только Тайвань, но и материковый Китай, в чем либералы увидели «закручивание гаек» автономии Гонконга. Они испугались, что это развяжет руки китайскому правительству и позволит ему привлекать к ответственности критиков Пекина, которых укрывает Гонконг.

Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились и продолжаются уже четвертый месяц. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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