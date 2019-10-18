Россия ответила на заявление Китая об участии украинцев в протестах в Гонконге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова китайского посла Чжана Ханьхуэй об участии украинцев в протестных акциях в Гонконге. Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить, как на Украине». «Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить, как в Сингапуре"», — заявила она.

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Ранее 18 октября посол Китая в России заявил о достоверных фактах украинского следа в протестах в Гонконге. «Там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам. А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно?» — сказал дипломат.

Протесты в Гонконге продолжаются почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами районной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая. Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от реализации этих планов, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследования излишне жестких действий полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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