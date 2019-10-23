Популярный бренд электронных сигарет обвинили в смерти подростка-вейпера

Родственники американского подростка из Флориды после его смерти подали в суд на одного из крупнейших в мире производителей электронных сигарет Juul. Об этом пишет Yahoo News.

По информации издания, мать 18-летнего Дэниела Уэйкфилда подала жалобу после того, как ее сын умер во сне в результате нескольких лет использования продукции компании.

«[Он] был здоровым подростком, чья жизнь трагически и преждевременно оборвалась из-за ущерба, напрямую нанесенного его пристрастием к Juul, электронной системе доставки никотина», — указано в документе.

Так, компанию обвиняют в умышленном представлении своих товаров как «привлекательных» для подростков, в частности, за счет красочного маркетинга, трансляции установки о «здоровой альтернативе» обычным сигаретам, а также «приятных для молодежи цветов и ​​ароматов, которые сводят к минимуму резкий вкус и дискомфорт традиционного курения».

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В то же время Juul не информирует потребителей о том, что их продукция может быть опасной, в особенности для молодого организма, способна нанести вред дыхательным путям, горлу и легким и в результате привести к катастрофическим последствиям.

В издании отмечают, что этот случай впервые демонстрирует тот факт, что организации, производящие продукцию для вейпинга, теперь могут быть уязвимы для судебных исков со стороны семей погибших потребителей. Таким образом, кризис, возникший на этом рынке, может еще более усугубиться.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, диагноз EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга) получили 1479 человек, 33 человека умерли в результате заболевания.

Juul — бренд американских электронных сигарет, присутствующий на рынках Канады, Великобритании, Израиля, России, Украины. Считается одним из крупнейших и наиболее популярных в мире производителей на этом рынке.

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