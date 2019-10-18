Любителей вейпить лишат разнообразия

Компания Juul, производящая электронные сигареты, приняла решение изъять из продажи продукцию с фруктовыми ароматами. Как сообщает CNBC, так в фирме отреагировали на возможный запрет на все виды электронных сигарет с различными вкусовыми добавками в США.

До этого момента купить ароматизированные продукты можно было только на сайте компании: из розничной продажи их убрали в прошлом году. Теперь в ассортименте останется только продукция с ароматом табака, мяты и ментола.

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Ранее в октябре стало известно, что основатели Juul, Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров. В ходе расследования заболеваний, связанных с использованием электронных сигарет, акции табачной компании Altria — владельца Juul — подешевели на треть, а капитализация сократилась более чем на 30 миллиардов долларов.

Тем временем в США увеличивается число смертей среди вейперов. По последним данным, было зарегистрировано 33 смерти в 24 штатах. При этом повреждения легких зафиксированы у 1,5 тысячи жителей во всех штатах, кроме Аляски. Пострадавшие есть и в столице — Вашингтоне, а также на одной из американских территорий. Точная причина заболевания пока неизвестна. Считается, что повреждения легких и смертельные случаи могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами.

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