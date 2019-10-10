Основатели Juul потеряли сотни миллионов долларов из-за эпидемии среди вейперов

Основатели компании Juul, производящей электронные сигареты, Адама Боуэна и Джеймса Монсиза утратили статус миллиардеров. Это произошло на фоне начатого в США расследования заболеваний, связанных с использование электронных сигарет, пишет Forbes.

С момента начала расследования, инициированного FDA (американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов) в апреле 2019 года, акции табачной компании Altria — владельца Juul — подешевели на треть, а капитализация сократилась более чем на 30 миллиардов долларов. Между тем, состояние каждого из основателей Juul, которым принадлежит 1,75 процента компании, уменьшилось с 1,1 миллиарда долларов (по состоянию на декабрь 2018 года) до 900 миллионов долларов.

Расследование FDA было начато из-за резкого роста числа заболеваний легких, связанных с использованием электронных сигарет. В октябре 2019 года сообщалось о более чем тысяче человек, страдающих от этой болезни. В результате генеральный директор Juul Labs Кевин Бернс ушел в отставку.

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