Курение электронных сигарет привело к раку

Ученые Нью-Йоркского университета в США выяснили, что использование электронных сигарет повышает риск развития рака легких у грызунов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты обнаружили, что у мышей, которые подвергались воздействию паров в течение 54 недель, в 22,5 процента случаев (9 из 40 животных) возникла аденокарционома легких и в 57,5 процента (23 из 40 животных) — уротелиальная гиперплазия мочевого пузыря. Это соответствует данным предыдущих работ, которые показали, что курение электронных сигарет вызывает повреждение ДНК в тканях легких и мочевого пузыря.

Хотя многие исследования подтверждают, что вейпинг безопаснее, чем курение обычных сигарет, существуют противоречивые данные о риске, который несет употребление электронных сигарет.

Ранее сообщалось о выводах ученых Миннесотского университета в США, которые обнаружили, что пар от электронных сигарет способен вызвать повреждения ДНК в клетках полости рта и вызвать развитие злокачественных опухолей.

