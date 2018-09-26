Названа новая опасность курения

Ученые Кейсовского университета Западного резервного района (США) обнаружили, что курильщики чаще страдают от заболеваний зубов, поскольку ослабляются защитные системы в пульпе. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 32 курильщика и 37 некурящих, при этом все добровольцы страдали от пульпита — воспаления внутренних тканей зуба (пульпы). У пациентов брали образцы пульпы и оценивали в них уровень провоспалительного интерлейкина 1β, фактора некроза опухоли-альфа (TNF)-α, бета-дефенсина 2 (hBD-2) и бета-дефенсина-3 (hBD-3). Все эти соединения участвуют в иммунной реакции, возникающей в ответ на проникновение микробов.

Оказалось, что количество hBD-2 и TNF-α было значительно ниже у курильщиков, чем у некурящих участников исследования. Это повышает вероятность заболевания десен и корневого канала зуба.

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