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02:37, 5 июля 2025Россия

Жители российского города сообщили о мощных взрывах в небе

Shot: ВСУ пытаются атаковать город Борисоглебск в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Борисоглебск в Воронежской области. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале. Утверждается, что над российским городом уже уничтожено несколько воздушных целей.

Местные жители рассказали, что услышали мощные взрывы в небе примерно в два часа ночи по московскому времени.

«Всего было слышно 8-10 сильных хлопков. О последствиях на земле и пострадавших после атаки пока не сообщалось», — уточняет Shot.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника был уничтожен в Гатчинском округе. Жертв и разрушений нет.

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