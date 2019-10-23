В России пятнадцатилетняя девочка ушла в школу и пропала

В городе Туринск Свердловской области без вести пропала 15-летняя девочка, которая ушла из дома в школу. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Родственники девочки обратились в правоохранительные органы 21 октября. Сообщается, что девочка не уходила никуда самостоятельно и у нее не было поводов уйти от семьи, не предупредив об этом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Как сообщается в группе Туринск Live во «ВКонтакте», девочку зовут Олеся. Ее вещи нашли на берегу реки Туры, водоем обследуют водолазы.

9 октября в Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя Лиза К. Подозреваемого в убийстве Михаила Туватина задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка за грубый ответ, а тело спрятал в гаражах. Ранее Туватина судили за насильственные действия сексуального характера. Отец мужчины предложил казнить его, так как неоднократное лишение свободы не помогло сыну исправиться.

После известия об убийстве Лизы жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовики применили спецсредства, чтобы успокоить людей.

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