Противник Нетаньяху попробует сформировать правительство вместо него

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правящей коалиции Бени Ганцу — лидеру оппозиционного левоцентристского блока партий «Кахоль-Лаван». Об этом в среду, 23 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское телевидение.

Президент пригласил Ганца, бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ, на официальную церемонию передачи мандата, пожелал удачи и подчеркнул, что серьезных причин для новых перевыборов лично он не видит. За ближайшие 28 дней лидеру блока предстоит сформировать парламентское большинство по меньшей мере из 61 депутата.

Ранее это не удалось премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Блок его националистической партии «Ликуд» уступил оппозиционерам на выборах, которые прошли 17 сентября, но и те не смогли получить парламентское большинство, получив лишь 54 кресла.

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Если у них не получится создать правящую коалицию за ближайшие четыре недели, в стране могут пройти еще одни перевыборы. Ранее в Израиле состоялось повторное голосование после апрельских выборов, на которых не удалось определить победителя.

В попытке выиграть голоса избирателей Нетаньяху пошел на радикальные шаги. В частности, он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территорию, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

Премьер-министр Израиля избирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им становится лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал пост главы правительства сначала с 1996 по 1999 год, затем он снова стал премьером в 2009-м.

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