Впервые зафиксировано рождение нового элемента

Международная группа ученых сообщила о первом в истории наблюдении за рождением атомов стронция во время вспышки килоновой — взрыве при слиянии двух нейтронных звезд. Новообразованный элемент подтверждает гипотезу о формировании атомов тяжелее железа с участием нейтронных звезд. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Исследователи проанализировали спектры, полученные при изучении GW 170817 с помощью телескопа Very Large Telescope (Чили) — источника гравитационных волн, зарегистрированных в 2017 году коллаборацией LIGO. Ранее в спектрах были выявлены признаки поглощения, характерные для тяжелых элементов, однако идентифицировать хотя бы один из них до сих пор не удавалось.

Известно, что многие элементы образуются в обычных звездах (вплоть до железа), во время взрыва сверхновых или во внешних слоях старых звезд. Более тяжелые элементы должны возникать в ходе процесса, называемого быстрым захватом нейтронов (r-процесс).

Ученые выявили признаки поглощения волн света определенной длины (350 и 850 нанометров), соответствующей количеству стронция, в пять раз превышающему количество этого элемента на Земле.

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