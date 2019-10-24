Кремль назвал условие полного вывода российских военных из Сирии

Российские военные находятся в Сирии на законном основании, но после завершения политического урегулирования нужен будет полный вывод всех иностранных военных с территории ближневосточного государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 24 октября.

«Эту позицию разделяют и Москва, и Дамаск, и эта цель является приоритетной в конечном итоге после полного политического урегулирования», — отметил он.

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Пресс-секретарь российского лидера добавил, что на данном этапе только российские подразделения находятся в Сирии легитимно. Он также раскритиковал планы США оставить несколько сотен американских военных на востоке Сирии.

22 октября было объявлено о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, которая началась 9 октября. Власти США отказались помогать курдам и объявили о выводе своей армии из этого региона.

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