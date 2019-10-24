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Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии

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В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 октября.

«Все иностранные военные должны покинуть арабскую республику», — сказал Песков.

21 октября газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы оставить несколько сотен американских военных в восточной Сирии. Речь якобы идет о 200 бойцах специального назначения. По данным издания, к этому решению республиканца подтолкнула резкая критика его решения о выводе войск.

20 октября сообщалось, что США перебросят в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии.

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