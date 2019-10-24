В Китае объяснили причину ненападения США на Россию

В Китае заявили, что США не нападают на Россию благодаря ее ядерному потенциалу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайское издание Sohu.

Китайское издание написало, что в современном мире ядерные силы называют секретом обеспечения мира, а страну, которая обладает ядерным потенциалом, — гегемоном. Также отмечается, что Вашингтон опасается Москвы даже после распада Советского Союза. «В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — делает вывод автор статьи.

В материале говорится, что Россия обладает ракетами наземного базирования, которые со времен холодной войны находятся в состоянии боеготовности. Их в статье называют главенствующими в «ядерной триаде».

Также автор утверждает, что решение Вашингтона выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказало стратегическое давление на Россию. Однако, по мнению автора, гонки вооружений, такой как между СССР и США, в ближайшее время не предвидится.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Он запрещал странам производить, испытывать и развертывать такое оружие. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. В Москве отвергают все обвинения.

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