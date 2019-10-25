Миллионы пользователей Android подверглись кибератаке

Миллионы пользователей загружали на смартфоны с операционной системой Android на первый взгляд обычные программы, которые в итоге заражали устройства и показывали множество рекламных объявлений, говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе антивирусной компании ESET. Общее число загрузок превысило восемь миллионов.

По словам специалистов, это была вредоносная кибератака в магазине приложений Google Play. Были найдены 42 программы, которые заполняли экран смартфона дополнительной рекламой.

Материалы по теме Страшнее и сильнее Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз

Google удалила их после уведомления со стороны ESET, но опасные программы все еще доступны в сторонних магазинах. Приложения маскируются под реальные — простые игры, онлайн-радио, программы для загрузки видеороликов. Они выполняют обещанные функции, но одновременно работают как рекламное ПО.

Приложения применяют уловки, чтобы попасть на устройства и оставаться незамеченными как можно дольше. Например, пользователю не показывают рекламу, пока девайс не будет разблокирован. При попытке выяснить, что за приложение запускает показ рекламы, зловред подменяет себя, выдавая за Facebook или Google.

В ESET рассказали, что раскрыли создателя вредоносного программного обеспечения — он оказался оператором компании и владельцем командного сервера.

Ранее сообщалось, что российские пользователи смартфонов на Android оказались самыми незащищенными в мире. Именно в России была обнаружена наибольшая доля вредоносных программ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!