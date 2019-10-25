Россиянка осталась без репродуктивного органа из-за врачей

Жительнице Наро-Фоминска удалили фаллопиеву трубу из-за врачебной ошибки. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в декабре 2018 года 53-летняя женщина лежала в гинекологическом отделении перинатального центра, где ей сделали операцию. Во время операции ей повредили, а затем удалили фаллопиеву трубу.

Проверка выявила, что в оформлении медицинской документации были ошибки. Отмечается, что диагностика и лечение также были выполнены ненадлежащим образом. СК возбудил дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Ранее в одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки. Врач ошибочно приняла выворот за плаценту и продолжила тянуть. Вправление матки провели, когда уже развились массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности.

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