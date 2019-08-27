Суд нашел нарушения в деле желавшего спасти от боли пациентку российского врача

Новолялинский районный суд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело врача-гинеколога районной больницы Олега Баскакова, которого, как писала «Лента.ру», обвиняют по статье 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») за попытку дать пациентке личное обезболивающее. Об этом Znak.com рассказал представитель защиты медика Сергей Колосовский.

По его словам, в деле «не конкретизировано, в чем незаконность действий» Баскакова. Кроме того, наименование переданного Баскаковым препарата не соответствует указанному в обвинительном заключении. Адвокат также уточнил, что «Трамадол» и «Сибазон» используются в медицинских целях для снятия боли и как акушер-гинеколог Баскаков имел право назначать данные препараты пациентам.

«По смыслу закона, умысел при сбыте должен быть направлен на распространение. В настоящем случае данный факт не установлен. Баскаков имел законные основания для назначения препаратов «Трамадол» и «Сибазон». Мера пресечения Баскакову отменена», — рассказал Колосовский.

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Баскаков работает в районной больнице Новой Ляли. Он захотел помочь пожилой пациентке с выпадением матки и распорядился применить сильные обезболивающие препараты, которые остались у него после смерти матери. Медсестра, которой Баскаков передал ампулы, отказалась делать женщине укол и сообщила в полицию о произошедшем. У Баскакова, живущего в роддоме, провели обыск, на него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

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