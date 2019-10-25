Россиянам напомнили правила поведения при пожаре в общественном транспорте

При пожаре в общественном транспорте в первую очередь надо не паниковать и быстро сообщить о происшествии водителю, а также по возможности позвонить в экстренные службы по номерам 101 и 112. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

После остановки транспортного средства надо открыть двери аварийной кнопкой. Если они заблокированы, стоит эвакуироваться через окна или аварийные люки в крыше. Боковые стекла можно выбить ногами, твердыми предметами или специальными молотками. После этого надо помочь выйти из салона детям и старикам.

Ведомство также советует покидать салон автотранспорта быстро, закрывая рот и нос платком или рукавами — в общественном транспорте есть материалы, выделяющие газы при горении. Выбравшись из транспорта, надо отойти от него как можно дальше, желательно на 25-30 метров — из-за возгорания может взорваться бак с горючим либо произойти замыкание электросети.

Для тушения огня можно использовать подручные средства или огнетушитель, однако важно помнить, что в троллейбусах и трамваях металлические части могут быть под напряжением из-за обгорания изоляции проводов. Оказавшись в безопасности, надо оказать помощь пострадавшим.

Ранее водителям и пассажирам назвали правила выживания при авариях на дороге. Так, водителям посоветовали любыми способами избежать лобового столкновения с другим автомобилем. В МЧС отметили, что лучше съехать в кювет, врезаться в забор, кустарник или дерево. Пассажирам, которые сидят впереди, надо закрыть голову руками, завалиться на бок и остаться на сидении. Тем, кто сидит сзади, лучше всего упасть на пол. Ребенка при этом лучше накрыть собой.

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