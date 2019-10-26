Раскрыто возможное наказание для занявшихся сексом в кресле самолета россиян

Пассажиры, привлеченные к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета, могут быть внесены в «черный список дебоширов» по решению суда. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков в беседе с «Подъемом».

По его словам, подобный процесс, который может занять около месяца, должны инициировать правоохранительные органы. Попавшим в такой список пассажирам в течение последующего года может грозить отказ в покупке авиабилета или недопуск на рейс даже при его наличии.

«Мы, естественно, выступаем за ужесточение наказаний за различного рода неадекватное поведение, наказаний для дебоширов», — пояснил собеседник издания. Он подчеркнул, что случаи, аналогичные инциденту на рейсе Москва — Владивосток, происходят «крайне редко».

Ранее в субботу стало известно о том, что представители правоохранительных органов сопроводили в дежурную часть 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего мужчину из Находки, на которых поступила жалоба после того, как они, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, совершали действия развратного характера.

Отмечается, что в отношении нарушителей были составлены протоколы по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП. Им может грозить до 15 суток административного ареста.

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