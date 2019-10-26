Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

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Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России. Видеозапись произошедшего была опубликована в Telegram.

На кадрах видно, как бортпроводница обращается к мужчине и женщине с просьбой прекратить нарушать общественный порядок.

По информации ведомства, инцидент произошел в пятницу, 25 октября, на рейсе Москва — Владивосток. Представители правоохранительных органов сопроводили в дежурную часть 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего мужчину из Находки, на которых поступила жалоба.

«Пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали», — указано в сообщении.

Отмечается, что в отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП. Им может грозить до 15 суток административного ареста.

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