В Москве пара занялась сексом на глазах у прохожих и попала на видео

Пара россиян занялась сексом в московском парке на глазах прохожих и водителей спецтехники, которые проводили там строительные работы. Видеозапись в четверг, 22 августа, опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах видно, как пара, которую не смутили ни светлое время суток, ни отсутствие удобств, ни присутствие других людей вокруг, устроилась прямо на газоне, в нескольких метрах от пешеходной дорожки и забора, которым огорожен парк из-за строительных работ. В какой-то момент в метре от них проезжает экскаватор с полным ковшом чернозема, но и это не останавливает любовников.

Утверждается, что видео сделано в парке у Люблинского пруда. По словам авторов Telegram-канала, несмотря на строительные работы, в парке гуляли родители с детьми, и именно они сняли пару на видео.

В понедельник, 19 августа, стало известно о паре туристов, которые решили заняться сексом на публике и упали с балкона. Это произошло во Франции. 30-летний британский путешественник и его 28-летняя спутница из Канады страстно занимались любовью на балконе своих апартаментов, а затем потеряли равновесие и упали вниз. Их доставили в больницу. Мужчину направили в отделение интенсивной терапии, а его партнерша отделалась небольшими ушибами. Предположительно, британец смягчил ее падение.

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