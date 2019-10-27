Впавшей в кому в Турции россиянке отказали в возвращении домой

Жительница Санкт-Петербурга Кира Шиловская впала в кому на отдыхе в Анталье (Турция) из-за проблем с мозговым кровообращением, ее родным отказали в транспортировке женщины в Россию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам Анастасии Занегиной, подруги Шиловской, на отдых в Анталью они приехали вместе с матерью женщины и ее четырехлетним ребенком. Туристке стало плохо примерно в 9 часов утра 18 октября в отеле. Ее мать обратилась за помощью на ресепшен, но ей сказали, что врач будет только к 12 часам. Пока постоялицы отеля ожидали медицинской помощи, Шиловской стало хуже. Врачи заподозрили эпилепсию, но этот диагноз не подтвердился — после проведения анализов у женщины выявили проблемы с мозговым кровообращением.

Мать Шиловской с ребенком благодаря действиям консульства России в Анталье вернулись на родину, но сама Шиловская находится на искусственной вентиляции легких в турецкой больнице. Поскольку турецкие врачи не дают разрешения на вылет россиянки в Санкт-Петербург, ее друзья готовятся прилететь сами, чтобы контролировать ход лечения.

В октябре жительница Свердловской области Нелли Лаптева скончалась из-за кровоизлияния в мозг после того, как позанималась аэробикой в одном из отелей турецкого курорта Анталья. Сразу после того, как женщина попала в больницу, ее дочь Анастасия обратилась в страховую компанию, которая на протяжении нескольких дней вела переговоры с клиникой. В итоге страховщик отказался покрывать расходы из-за того, что инсульт был вызван хроническим заболеванием — аневризмой. При этом родственники скончавшейся утверждают, что о наличии у нее болезни никто из членов семьи не знал.

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