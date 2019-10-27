Украине предрекли мощный удар из-за дешевого российского угля

Энергетический сектор экономики Украины ждет мощный удар из-за дешевого российского угля, экспорт которого в страну в настоящее время осуществляется только по специальным разрешениям. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в ходе программы «Час с Тиграном Мартиросяном» (запись доступна на YouTube).

По его словам, разрешение на приобретение электроэнергии и угля в России повлечет за собой серьезные последствия, в том числе, для горнодобывающей и угольной промышленности Украины.

«Это огромный вредоносный удар по энергетической безопасности нашей страны. Понятно, что на территории Российской Федерации уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле», — пояснил бывший депутат.

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Мураев добавил, что около полусотни тысяч украинских шахтеров могут лишиться работы — как в государственном, так и в частном секторе. Кроме того, сокращение выработки электроэнергии вызовет новые увольнения, а закрытие электростанций оставит их города-спутники без тепловых носителей.

9 сентября сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июле увеличился в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 394,8 тысячи тонн. В общей сложности за полгода поставки сократились на 11,1 процента, или 556 тысячи тонн, — до 4,9 миллиона тонн. В июне поставки рухнули на 85 процентов — до 129,3 тысячи тонн.

С 1 июля поставки на Украину осуществляются по разрешениям Минэкономразвития. Это относится к каменному углю, брикетам, окатышам и аналогичным видам твердого топлива из каменного угля, коксу или полукоксу из каменного угля, лигниту или торфу, а также другой продукции угольной промышленности.

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