Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля

Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она ограничивает поставки их угля на Украину. Уголь провозят транзитом через российскую территорию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины. Что касается Киргизии, то торговый оборот страны с Украиной с начала лета сократился на 50 процентов. В Минэкономразвития на это ответили, что о согласовании транзита Россия и Казахстан договорились 3 июня, и заверили, что все заявки одобряются в полном объеме.

Материалы по теме Россия оставила Украину без нефти Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков

Ранее стало известно, что экспорт российского угля на Украину, который в настоящее время осуществляется только по специальным разрешениям, в июле увеличился в три раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 394,8 тысячи тонн. Как писал «Коммерсантъ», это произошло на фоне роста отгрузок крупных экспортеров.

С июня уголь и некоторые нефтепродукты поставляются на Украину из России только по специальным разрешениям Минэкономразвития. Транзитных грузов эти правила касаться не должны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!