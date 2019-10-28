Просвечивающее нижнее белье стало популярным модным трендом

Нижнее белье, просвечивающее через прозрачную верхнюю одежду, стало популярным модным трендом. Об этом сообщает Vogue.

Издание отмечает, что на показах весна-2020 многие мировые бренды, такие как Loewe, Christian Dior и Tom Ford, использовали указанный образ в своих коллекциях.

Помимо этого, тенденцию демонстрировать топ на публике поддержали и знаменитости. Последней оказалась американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид. В воскресенье, 27 октября, папарацци сфотографировали ее на улицах Нью-Йорка в бордовом прозрачном лонгсливе, через который был виден темный бюстгальтер, и в широких брюках с высокой талией в тон. Свой наряд Хадид дополнила остроносыми сапогами с принтом под змеиную кожу и массивными золотистыми ожерельями.

Джиджи Хадид нередко появляется на мероприятиях в откровенной одежде. В сентябре она пришла на вечеринку Love party в Лондоне в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом, под которым был только черный полупрозрачный бюстгальтер.

В том же месяце итальянская актриса и модель Моника Беллуччи посетила показ итальянского модного дома Dolce & Gabbana в похожем наряде. На ней был белый брючный костюм и черная рубашка из прозрачного материала, через которую виднелся черный бюстгальтер, — также изготовленный из прозрачной ткани.

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