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В Солнечной системе нашли новую карликовую планету

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Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все параметры, чтобы считаться шестой карликовой планетой Солнечной системы. Выводы ученых опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

Новые изображения тела были получены с помощью приемника SPHERE на «Очень Большом телескопе» (VLT — Very Large Telescope) в Чили. Так, ученые установили, что Гигея удовлетворяет всем четырем требованиям, чтобы считаться карликовой планетой: она вращается вокруг Солнца, не является спутником, не может расчистить район собственной орбиты (в отличие от планет) и иметь массу, достаточную, чтобы под воздействием собственной гравитации принять сферическую форму. По последнему требованию у ученых оставались сомнения.

В результате наблюдения ученые установили форму Гигеи и ее размеры: диаметр составляет примерно 430 километров. Таким образом это самая маленькая карликовая планета Солнечное системы. До этого данный статус был за Церерой, диаметр которой составляет 950 километров.

На текущий момент в Солнечной системе официально признаны пять карликовых планет: Эрида, Макемаке, Хаумеа, Церера и Плутон. Гигея считается четвертым по размерам объектом главного пояса астероидов (после Цереры и астероидов Весты и Паллады) и была открыта в 1849 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в обсерватории Каподимонте.

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