Открыта пригодная для жизни гигантская Земля

Международная группа астрономов сообщила о первой потенциально обитаемой планете, которая удалена от Земли на расстояние 31 светового года. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Экзопланета GJ 357 d была обнаружена в начале 2019 года с помощью транзитного метода, который заключается в поиске космических объектов, проходящих на фоне диска родительской звезды. Она относится к классу суперземель, которые значительно превышают Землю по своей массе. Планета обладает плотной атмосферой, которая может оказаться пригодной для существования живых организмов.

GJ 357 d находится в зоне обитаемости (зоне Златовласки) — области космоса, которая располагается в оптимальной близости от звезды, чтобы на планете могла существовать жидкая вода. Экзопланета вращается вокруг карликовой звезды спектрального класса М (красные звезды) с периодом 55,7 дня. Кроме GJ 357 d, в системе находятся еще две планеты.

Ранее, 31 июля 2019 года, сообщалось, что астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных звезды. Долгое время считалось, что такие системы не могут существовать долго из-за того, что планеты в них не имеют стабильных орбит.

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