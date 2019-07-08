Объяснено загадочное исчезновение признаков жизни на Марсе

Ученые Орхусского университета (Дания) объяснили загадочное исчезновение метана в атмосфере Марса, который являлся косвенным признаком существования жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.

Колебания концентрации метана на Красной планете носят сезонный характер и варьируются с 0,24 части на миллиард зимой в северном полушарии до 0,65 части на миллиард летом. Исследователи также обнаружили отдельные области на поверхности Марса, из которых углеводородный газ периодически высвобождается. Среди возможных причин таких плюмов ученые назвали химические процессы наподобие серпентинизации или жизнедеятельность живых организмов. Однако процесс удаления метана из атмосферы оказался еще более загадочным.

Исследователи предположили, что в основе механизма исчезновения летучего углеводорода лежит ветровая эрозия, в процессе которой марсианские минералы окисляются, а метан — ионизируется в такие соединения, как метил, метилен и карбин. Ионизированный газ связывается с атомами (например, кремния) на поверхности минеральных пород. Этот процесс протекает быстрее, чем фотохимические реакции, что может объяснить, почему метановые облака на Марсе резко исчезают.

Те же химические процессы способны приводить к образованию токсичных соединений — пероксидов и супероксидов, — делающих невозможным существование живых организмов на поверхности или вблизи нее.

В июне сообщалось, что марсоход Curiosity зафиксировал в атмосфере Марса значительное количество метана, что может косвенно свидетельствовать о наличии на планете живых существ.

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