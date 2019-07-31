Наука и техника
 
Последние новости
ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Обвиненного в рекордной взятке российского чиновника отпустили из СИЗО
Раскрыты самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия
Афрофутурист Ras G умер в 39 лет
Подозреваемый раскрыл мотив убийства найденной в чемодане блогерши
Названы любимые продукты магазинных воришек
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Новости партнеров

Найдена невозможная планета с тремя солнцами

Перейти в «Мою Ленту»

Астрономы обнаружили планету, которая входит в состав системы, имеющей три красных звезды. Долгое время считалось, что такие системы не могут долго существовать из-за того, что планеты в них не имеют стабильных орбит. Об этом сообщает издание Live Science.

Каменистая планета LTT 1445Ab, которая была обнаружена транзитным методом с помощью орбитального телескопа TESS, удалена от Земли на 22,5 светового года. Все три ее солнца относятся к М-карликам — маленьким красным звездам главной последовательности. По словам ученых, одна из звезд с поверхности планеты выглядит как большой оранжевый диск, остальные размером с Венеру на небе Земли, но примерно во сто раз ярче. Однако со временем картина может меняться.

Поиск планет обычно не проводится в системах с несколькими звездами, которые могут помешать наблюдениям транзита — прохождения планеты на фоне диска светила. Дополнительные источники света «загрязняют» данные. Кроме того, астрономы определяют массу, размеры и положение экзопланет по возмущениям в движении звезд, однако в тройных системах орбиты светил достаточно сложные.

Астрономы полагают, что планета останется на орбите вокруг одной звезды и не будет перепрыгивать к другой. Предыдущие исследования показали, что планеты, находящиеся к светилу ближе, чем на одну треть расстояния между этой звездой и другими, имеют устойчивые орбиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Newly-Discovered, Nearby Alien World Has 3 Blazing-Red Suns
Открыты аномальные мертвые звезды
Объяснена неразрешимая космическая загадка
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0224 июля
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол

«Красная армия оказалась сложным противником»

Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
00:05Сегодня

В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400

01:1614 июля

Рогозин сравнил запуск «Протона-М» с успехами в Великой Отечественной войне

04:03Сегодня

США срочно анонсировали аналог «Авангарда»

Наука и техника00:0226 июля

Хозяева возвращаются

США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
20:1830 июля

Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей

07:31 9 июля

Найдены следы катастрофической эпидемии

19:2330 июля

В России F-16 назвали «стандартной целью»

Наука и техника00:0317 мая

С миру по нитке

Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
18:0330 июля

Россию защитят 50-летними летающими лодками

16:26 7 июля

Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

16:3730 июля

Российские спутники начали «работать с ограничениями»

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
ГИБДД раскрыла места расположения камер на российских дорогах
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Лесные пожары в Сибири начали тушить с воздуха
Россияне стали чаще умирать от ВИЧ
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Китай запретил мусульманам демонстрировать религию
Названа дата выхода США из ракетного договора
Сотня китайцев научилась пользоваться С-400
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Наркотическая чума
 
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Украина и Донбасс обвинили друг друга в нарушении перемирия
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами
Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
На Украине рассказали о криминальных авторитетах в войсках
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Россияне променяли семью на деньги
Российскую экономику решили немного рассекретить
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
В США захотели потеснить крупнейший банк мира
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
США срочно анонсировали аналог «Авангарда»
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Бывший игрок МЮ и «Ювентуса» вспомнил о голодном детстве и воровстве
Друг Шумахера повидал спортсмена и рассказал о его состоянии
«Спартак» лишился двух бразильцев за день
У «Зенита» появился соперник в борьбе за нападающего «Барселоны»
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Афрофутурист Ras G умер в 39 лет
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Макаревич посвятил песню ОМОНу
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Известного телеведущего распекли за убийство и поедание козла в эфире
Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала
Названы самые раздражающие действия в сексе
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Названы причины гибели десятков россиян на курорте
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Шереметьево исправилось
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Спасение девушки от извращенца попало на видео
Женщина с металлоискателем нашла второй драгоценный клад
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Столкновение птицы и девочки на аттракционе ужаснуло пользователей сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
В России появится китайский кроссовер за миллион рублей
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прописавший у себя тысячи мигрантов россиянин открыл «резиновый» офис
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
В России подешевела земля
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы