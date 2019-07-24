На Луне нашли гигантские запасы воды

Исследователи из Калифорнийского университета нашли доказательства, что на поверхности Луны находится большее количество воды в виде льда, чем считалось раньше. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам ученых, предыдущие исследования, в которых анализировались данные Обсерватории Аресибо и космического аппарата MESSENGER, показали, что на полюсах Меркурия имеются кратеры, дно которых всегда скрыто в тени. Согласно показаниям с зонда LRO, который преднамеренно врезался в поверхность планеты, в затененных кратерах имеются отложения льда толщиной в несколько метров. Этот лед никогда не подвергается разрушению из-за воздействия солнечных лучей.

Специалисты заметили, что на поверхности Меркурия и Луны присутствуют схожие тепловые условия. Оба небесных тела имеют затененные кратеры, в которых содержится какой-то материал, при этом на Меркурии этот материал частично состоит из льда. Чтобы подтвердить точку зрения, согласно которой на Луне также содержится скрытая в тени замерзшая вода, исследователи изучили две тысячи кратеров на Меркурии и 12 тысяч аналогичных кратеров на Луне.

Ученые сравнили кратеры друг с другом по отношению диаметра к глубине. При этом «обмеление» кратеров на Меркурии из-за льда очень напоминает такое же уменьшение глубины у кратеров на спутнике Земли. По мнению астрономов, это доказывает, что материал, который накапливается в мелких кратерах на Луне, содержит миллионы тонн льда.

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