Продавщица секонд-хенда нашла тысячи долларов в кармане куртки и вернула их

Сотрудница магазина подержанной одежды в штате Индиана, США, нашла семь тысяч долларов (448,5 тысяч рублей) в кармане куртки и смогла найти хозяина наличности. Об этом сообщает издание UPI.

Дженнифер Каймс (Jennifer Kimes) рассказала, что она изучала сданную недавно в магазин куртку и заметила, что в кармане что-то есть. Она засунула руку в карман и достала оттуда пачку денег. В первую секунду женщина испугалась и положила деньги обратно. Потом она снова взяла их и связалась с владельцем магазина.

Каймс подчеркнула, что в карманах сдаваемой в секонд-хенд одежды иногда находятся жвачки, фотографии и списки покупок, но такую крупную сумму денег она обнаружила впервые.

Начальник Каймс Тэммт Вендленд (Tammy Wendland) помогла ей идентифицировать бывшего владельца куртки и связаться с ним, чтобы вернуть деньги. Оказалось, что хозяин куртки забыл, куда спрятал их. По словам представителей магазина, он был невероятно благодарен.

Каймс заявила, что счастлива, что смогла сделать на работе доброе дело.

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